Modelos da agência mafrense Mega Way Model são selecionados para desfilar em Paris

Modelos da agência Mega Way Model – situada na cidade de Mafra e coordenada pela jornalista e Scouter Viviane de Oliveira –, marcaram presença em São Paulo no dia 26 de maio no desfile “Moda sem Preconceito”, do modelo, produtor e ator Maycon Clinton, da Rede Globo. O desfile também contou com a presença de vários estilistas da Europa.

Os modelos da Mega Way puderam desfilar e apresentar as tendências das cores e da estação europeia. Com treinos intensos e muitos ensaios, os modelos arrasaram na passarela. Na ocasião, seis deles foram selecionados para desfilar em Paris, na França, no mês de setembro deste ano.