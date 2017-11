Modelos mafrenses se destacam nas passarelas de São Paulo

A agência Mega Way Model de Mafra levou seus modelos para desfilarem no Fashion Pink, que é um dos mais concorridos eventos de moda do país. O evento foi realizado no último domingo (29) na cidade de Guarullhos-SP.

Os participantes da Mega Way Model deram um show de elegância, postura e profissionalismo nas passarelas de São Paulo, sendo elogiados por estilistas europeus que por lá estavam apresentando suas coleções.

O desfile foi uma realização do modelo, produtor e ator Maycon Clinton (Rede Globo), que também é diretor da Namib Pro Model e parceiro da Mega Way Model.

No mesmo evento, a jornalista, publicitária e scouter Viviane de Oliveira, que é diretora da agência de modelos Mega Way Model de Mafra, desfilou ao lado da miss Santa Catarina infantil Ana Laura F. de Souza.

Viviane foi convidada a desfilar pelo próprio diretor da Namib Pro Model e idealizador do Fashion Pink. Abrindo o desfile, na categoria My Look, Viviane usou uma criação exclusiva, idealizada por ela mesma, com o estilo “mãe e filha” para desfilar ao lado de Ana Laura. Viviane agora se prepara para levar suas modelos à Europa para desfilarem nas passarelas de Paris.

A agência Mega Way Model prepara seus modelos com cursos de passarela, dando a eles noções de estilo de desfiles europeus. Sendo assim, os agenciados ficam capacitados ao mercado de trabalho nacional e internacional.

Para contato sobre agenciamento, cursos e desfiles entrar em contato pelo WhatsApp: (47) 99700-7770.