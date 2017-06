Motociclistas Espartanos inauguram sede social em Mafra

Para criar um novo espaço de confraternização e abrigar os colegas motociclistas – estradeiros e familiares, a diretoria do grupo de motociclistas riomafrenses: Espartanos/Brasil/Mafra, inaugurou oficialmente na noite do sábado (03), sua sede social e (casa – ponto de apoio), aos colegas motociclistas estradeiros em passagem por Mafra. A idéia nasceu dos Espartanos, mas logo teve o incentivo de outros grupos de motociclistas mafrenses, como: Tribo – Celtas, Espíritos Vagantes, Irmãos de Óleo e Boinas Pretas (Comando – Mafra.

A diretoria do Espartanos, é composta pelos membros: Jolvani (Vânne), Renan Augusto (Renan), Daniel Rocha e Jackson (Jax), formaram em 2008 a facção mafrense dos Espartanos. Foram eles e familiares, que receberam com muito calor humano, no sábado os colegas motociclistas e demais presentes. A área que compõem a sede social, possui quiosques e área pra camping, além de um chuveiros dormitórios, (para abrigar os estradeiros) e quiosque de alimentação. Toda a infraestrutura da sede social foi construída em estilo – rústico e com materiais recicláveis.

Representantes dos grupos de motociclistas, de diversas cidades do Paraná e Santa Catarina, prestigiaram a inauguração da sede – social que está aberta também à visitação de famílias mafrenses que poderão usufruir de sua infraestrutura. Abutres (São Paulo), As Guerreiras (Canoinhas), Tribo Celtas (Riomafra), Válvulas (São Bento do Sul), Espíritos Vagantes, Irmãos de Óleo e Boinas Pretas (Comando – Mafra) e os anfitriões: Espartanos, tiveram representantes no evento inaugurativo. Também o motociclista – estradeiro e prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, compareceu com sua motocicleta, para prestigiar o evento.

O grupo Boinas Pretas Brasil (Comando -Mafra), que tem sede nacional em Santos – SP tem como  diretor-nacional, o motociclista Irupê, como presidente: Falcão e esteve representado no evento pelo diretor do Comando – Mafra: motociclista Stall. Os anfitriões (Espartanos), representados pelo membro Riceti, agradeceram a todos os presentes e reafirmaram os convites a todos os riomafrenses a conhecerem e prestigiarem a sede social dos motociclistas riomafrenses, localizada no bairro Jardim América, atrás do posto de barreira fiscal.