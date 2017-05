MPF/SC abre seleção para estagiários de direito em Mafra e outras do estado

Começaram na segunda-feira (24) as pré-inscrições on-line para a seleção de estagiários em direito do Ministério Público Federal em Santa Catarina. Essa é a primeira fase do processo, que vai até o dia 10 de maio.

As provas irão ocorrer simultaneamente nas cidades de Mafra, Blumenau, Caçador, Concórdia, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Rio do Sul e em Florianópolis.

Após o período de pré-inscrições, os interessados deverão ir pessoalmente nas respectivas unidades do MPF, nos dias 11 e 12 de maio, para confirmar as inscrições. Entre os pré-requisitos para participar da seleção, o candidato deve estar matriculado em instituição de ensino superior conveniada com o MPF/SC, ter concluído, no período da inscrição, pelo menos 40% da carga horária ou dos créditos necessários para a conclusão do curso e não concluir o curso superior no 1º semestre de 2017.

O valor da bolsa mensal é de R$ 850,00 e o do auxílio-transporte, R$ 7,00 por dia estagiado. A prova acontece no dia 21 de maio.