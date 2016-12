Municípios da região e UFSC fazem parceria e realizam jornada pedagógica em 2016

Os professores municipais da educação básica (séries iniciais e finais) associados à Amplanorte terão a oportunidade de participar da Formação Escola da Terra – Jornada Pedagógica Planalto Norte. A primeira etapa da capacitação em 2017 ocorre de seis a nove de fevereiro nos municípios de Mafra e Canoinhas simultaneamente. A segunda ficará para a semana de 17 a 20 de julho.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e devem ser realizadas no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi3AutZeDYHlMvq2QhYKroscLbQql88GzmsU7CcuDoR755UA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

A pedido do colegiado de educação da associação, a UFSC, que promove a formação por meio do Instituto Educampo e do Centro de Ciências da Educação (CED) preparou programação que conta com oficinas de trabalho, palestras e atividades culturais. Em 2016 este processo foi iniciado e capacitou cerca de 500 professores.

A capacitação – Escola da Terra é uma ação do Programa Nacional de Educação do Campo (PronaCampo/MEC/SECADI) que busca, por meio da formação continuada, a qualificação do ensino-aprendizagem de alunos e professores.

ESCOLA DA TERRA

A ação governamental chamada “Escola da Terra”, do MEC, que se desenvolve no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), destina-se especialmente à formação continuada e acompanhada dos professores das chamadas escolas multisseriadas e das escolas situadas em comunidades quilombolas. Essa ação propõe como principal estratégia a utilização de recursos pedagógicos que estimulem a construção do conhecimento do aluno e a valorização de seu contexto sociocultural.

No planalto norte a UFSC preparou a Jornada Pedagógica focando na vocação regional e cultural, de acordo com o que preconiza o Plano de Desenvolvimento Regional – PDR para os professores da educação básica.