Municípios do roteiro Caminhos do Contestado recebem XI Fórum de Turismo da ABRAJETSC

O XI Fórum de Turismo da Abrajet/SC, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de Santa Catarina, foi realizado na cidade de Canoinhas, em parceria com os municípios integrantes do roteiro “Caminhos do Contestado”.

O evento foi realizado de 1º a 4 de dezembro. Os jornalistas especializados em divulgar o turismo de todas as regiões do Estado, fizeram um Fantour pelas principais atrações turísticas de algumas cidades que integram o roteiro “Caminhos do Contestado”: Itaiópolis, Mafra, Três Barras, Canoinhas, Irineópolis e Porto União.

A realização do Fórum no Roteiro “Caminhos do Contestado”, reuniu cerca de 20 jornalistas que escrevem sobre turismo nas mais variadas mídias (jornais, TV, blogs, sites, facebook, twiter, etc), com objetivo de divulgar para Santa Catarina, Brasil e ao exterior, o destino e as suas atrações turísticas.

A ABRAJET é a entidade que reúne os jornalistas brasileiros especializados em turismo. Fundada em 1957, tem mais de 500 jornalistas associados, cujos veículos de comunicação divulgam destinos e fornecedores turísticos, ajudando a formar a opinião de consumidores de todo o Brasil. Em Santa Catarina, a entidade foi fundada em 14 de março de 1984, em Florianópolis.

A solenidade de abertura oficial do XI Fórum de Turismo da Abrajet/SC foi no plenário da Câmara Municipal de Canoinhas, com a presença de autoridades municipais da região, convidados especiais e membros da diretoria do roteiro Caminhos do Contestado, que apresentaram aos jornalistas, os principais atrativos turísticos de cada município participante do roteiro.

Na sexta-feira, 2, os abrajetianos fizeram um fantour por Itaiópolis, com visita no Núcleo Histórico Alto Paraguaçu.Os jornalistas foram recepcionados na Casa Polaski por integrantes da Associação Cultural Polonesa onde conheceram o hotel e demais acomodações. Logo após, foram agraciados com almoço típico da culinária polonesa no Café e Armazém do Neco.

Diversas ações estão sendo realizadas pelas instituições parceiras para a implantação do Turismo Pedagógico, Cultural e Rural, visando o uso do Hostel da Casa Polaski, localizado no Núcleo Histórico do Alto Paraguaçu em Itaiópolis, patrimônio tombado pelo IPHAN e cedido em comodato para a Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis.

A implantação do Hostel da Casa Polaski, localizado no Núcleo Histórico do Alto Paraguaçu em Itaiópolis, viabilizou pensar em ações de fomento do turismo pedagógico cultural que envolva as edificações históricas, o comércio local e as famílias da agricultura familiar que estão no entorno do núcleo histórico.