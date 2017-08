Naiara Azevedo será a grande atração das festividades do Mafra 100 Anos

A festa do centenário já está preparada para uma comemoração da grandeza que a população mafrense e o município merecem. Naiara Azevedo é o nome do show principal na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Terá ainda show dos Serranos, cavalgada, baile de gala e um desfile cívico e alegórico que reunirá centenas de pessoas, que juntas contarão a trajetória histórica, econômica e política do município.

Durante todo o ano o centenário de Mafra vem sendo festejado com diversas atividades. Mas a grande festa inicia no dia 7 de setembro, com o desfile cívico e alegórico, a partir das 8h30, na Rua Marechal Floriano Peixoto. À noite a comemoração continua com o baile de gala, no London Club, a partir das 22h.

No dia 8, sexta-feira, às 10h30 acontece a inauguração do Marco Arquitetônico do Centenário de Mafra, anexo ao pórtico de entrada na cidade, na Avenida Nereu Ramos. Ao meio dia está programada a abertura oficial dos festejos do centenário, com apresentação de bandas locais durante toda a tarde, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A noite terá sequencia com DJs e encerra com o show nacional de Naiara Azevedo. Todas as apresentações serão gratuitas para a população.

CAVALGADA E OS SERRANOS

No sábado, dia 9 de setembro, as comemorações iniciam ao meio dia, com almoço campeiro para os participantes da cavalgada. Para os visitantes haverá uma praça de alimentação com a Feira da Família, que oferecerá comidas típicas, além de 12 food trucks. Às 15h inicia a cavalgada pelas ruas centrais de Mafra.

À noite, no mesmo dia acontecem a partir das 19h, os shows com Cesar Fabian Sosa, harpista internacional, com Gilmar Martinelli, cantor e compositor gaúcho e Jarbas Nadal, instrumentista de gaita ponto. Às 21h o dia festivo encerra com show gratuito com Os Serranos.