Neste domingo tem manifestação em Mafra

Fácil perguntar onde você estava quando…? Sim e você que pergunta é por acaso um cidadão acima de tudo e de todos que não se inclui na (s) manifestações ou faz a critica pela crítica de forma alienada. Ou, coaduna com o estado de coisas deixado pelos recentes ex governantes, com desemprego e todas as coisas ruins que o trabalhador esta pasando. Ou, é empregado público e ganha muito bem ou é dependente dos seus pais marido ou avós. Meu pedido… pense no País que seus filhos terão a manhã. Faça sua parte hoje, participando. Obrigado.