Noite Italiana: experiência gastronômica surpreende participantes no Restaurante Vitorino

A noite de quinta-feira (20), ficará marcada na memória dos participantes da Noite Italiana realizada pelo Restaurante Vitorino. Foram cinco pratos e vinhos que trouxeram uma harmonização única para os paladares mais aguçados.

A entrada de pão quente, caponata siciliana, ricota com ervas e olivettis harmonizada com o espumante Cava Don Roman Brut, abriu caminho para pratos sublimes: cachapot de pupunha com mix de mini folhas e queijo de cabras, timbale de polenta e ragu de funghi porcini com azeite turfado e stinco de vitela e pappardele com perfume de alecrim fresco. Para a harmonização foram escolhidos os vinhos Pinot Grigio Cassol Del Roxo, Caldora Montepulciano e Campo Marina Primitivo di Manduria.

Para finalizar com chave de ouro o evento gastronômico, uma grata surpresa vinda da cozinha comandada pelo Chef Bruno Machado e sua equipe afiada: terrino capuccino de sobremesa harmonizada com o vinho Marsala. O enólogo Diego Juchnievski e a sommelier Patrícia Ramon da Porto a Porto Importados, ficaram surpresos com a participação calorosa do público e comemoraram o sucesso do evento em parceria com a Paganini Gastronomia, Armazém Mineiro e a equipe do Resrautante Vitorino. “Eu me despeço com a certeza de que esse será o primeiro de muitos eventos de harmonização de vinhos na região.”, finaliza o enólogo.

VEM AÍ: RESTAURANTE VITORINO E CACAU SHOW

Os riomafrenses podem preparar o paladar. No dia 4 de agosto, a parceria entre o Restaurante Vitorino e a Cacau Show vai trazer mais um evento gastronômico para agitar a região. Mais informações em breve.