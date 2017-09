Notícia do Leitor: moradores relatam a situação atual da rua em que vivem em Mafra

Compartilhar no Facebook

Moradores da Rua Industrial Evaldo Uhlmam, esquina com a Rua João Licnerski, no bairro Jardim do Moinho, em Mafra, relatam a situação atual da rua em que vivem.

“Está feia a situação. Os moradores daqui já não aguentam mais o pó. Já foi feito duas vezes um abaixo-assinado, porém as autoridades não resolveram nada. Estamos pedindo socorro! O pó da rua está causando muitos problemas de saúde, pois tem moradores idosos e crianças pequenas”, comentou uma das moradoras. Os vídeos foram feitos na tarde desta segunda-feira (11).

