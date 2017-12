Novo calendário de coleta seletiva em Mafra começa a valer em janeiro

A prefeitura de Mafra informa os locais e as datas de coleta de materiais recicláveis por parte da Seluma, a partir do dia 02 de janeiro de 2018. Para a coleta seletiva, a área urbana de Mafra foi dividida em seis setores, com a coleta realizada nas quartas e sextas-feiras, de acordo com o organograma (veja na tabela abaixo).

O material coletado pela Seluma segue para as instalações da RECIVIDA, onde é descarregado para a destinação adequada. A Secretaria solicita à população urbana que separe os materiais recicláveis do lixo comum e coloque-os em frente às suas casas, colaborando assim com o meio ambiente.

PRODUTOS RECICLÁVEIS

– Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão, etc.), garrafas, frascos de medicamentos, vidro.

– Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel, caixas de leite.

– Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, cobre, alumínio.

– Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens e sacolas de supermercado.

CRONOGRAMA DE COLETA SELETIVA