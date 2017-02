Novo período de matrículas na rede estadual vai até o dia 6 de fevereiro

Os alunos que ainda não efetivaram matrícula na Rede Estadual de Ensino terão uma nova oportunidade entre os dias 1 e 6 de fevereiro. Com os devidos documentos em mãos, estudantes e seus responsáveis devem comparecer na secretaria da escola mais próxima para efetuar a matrícula.

Entre os principais critérios para a matrícula na rede estadual está o zoneamento, em que o aluno deve ser inscrito na escola mais próxima da sua residência ou do trabalho dos pais.

Como documentação, além da certidão de nascimento ou documento de identidade e histórico escolar, a secretaria da escola deve solicitar atestado de vacina ou declaração dos pais/responsáveis do aluno assegurando estar em dia com a vacinação. Em caso de transferência, atestado de frequência do estudante. Para alunos do ensino médio, técnicos EMIEP, Técnicos Subsequente e Concomitante e Educação de Jovens e Adultos, será necessário também uma cópia do CPF.

REQUISITOS PARA INGRESSO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Ensino Fundamental

Criança com 6 anos a completar até 31 de março de 2016

Ensino Médio e Educação Profissional

Ensino Médio e Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio: alunos egressos do Ensino Fundamental

Curso de Magistério: 1ª série: alunos egressos do Ensino Fundamental e 3ª série: alunos com 2ª série do Ensino Médio completo ou egressos do Ensino Médio

Curso Técnico Subsequente (pós-médio): alunos egressos do Ensino Médio ou matriculados na 3ª série do Ensino Médio.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Ensino Fundamental: 15 anos completos no ato da matrícula.

Ensino Médio: 18 anos completos no ato da matrícula.

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017

Início do ano letivo: 13 de fevereiro de 2017

Recesso escolar: 17 a 30 de julho de 2017

Término do ano letivo: 15 de dezembro de 2017