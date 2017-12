Novo procedimento cirúrgico de alta complexidade é realizado no hospital de Mafra

No dia 26 de outubro de 2017 o Neurocirurgião, Dr. Michael Ricardo Lang, fez história no Hospital São Vicente de Paulo. Após anos de formação e muitas e muitas horas investidas em busca de conhecimento e aperfeiçoamento de técnicas, o profissional realizou, junto à instituição e equipe especializada, uma cirurgia cerebral por vídeo. “Algo super moderno, feito poucas vezes e, quando se fala de Mafra e região, nunca feito”, conforme explica.

O procedimento, também conhecido como endoscopia cerebral, consiste na introdução minimamente invasiva do endoscópio (tubo ótico, provido de sistema de iluminação, que transmite imagens ao vivo para uma tela), por meio de uma perfuração pequena no crânio. As imagens geradas aparecem em um monitor instalado na sala de cirurgia, por meio do qual o neurocirurgião se guia durante a realização do processo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa técnica permite a eficácia de vários procedimentos cirúrgicos, como a ressecção ou biópsia de tumores intraventriculares, retirada ou fenestração de cistos, tratamento de malformações congênitas, e tratamento de neurocisticercose. Porém, o método costuma ser mais aplicado para a Terceiroventriculostomia, no tratamento da hidrocefalia.

No procedimento pioneiro, realizado brilhantemente por toda a equipe presente na sala de cirurgia: Neurocirurgiões, anestesistas, instrumentadores e auxiliares, sob auxílio dos novos equipamentos tecnológicos. Cerca de 1h30 após o início da operação, o paciente deixou a mesa de cirurgia sem intercorrências.

Para o médico responsável pelo procedimento, Dr. Michael Lang, o acesso a esse tipo de tratamento moderno e tecnológico favorece as chances de sucesso na ação em prol da vida de quem busca por tais serviços. A partir do marco fixado obtido nesse dia 26 de outubro, a endoscopia cerebral perpetua-se como método de tratamento disponível no Hospital São Vicente de Paulo e está à disposição de todos que precisarem submeter-se a ela.