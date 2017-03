O Centro de Educação Profissional de Mafra está na lista de CEDUPs abandonados

O CEDUP de Mafra se soma a mais sete Centros de Educação Profissional em Santa Catarina que estão com as obras paradas.

Apesar de quase todas as obras estarem prontas, oito no total, na maioria faltam móveis.

Alguns precisam de reforma antes mesmo de serem abertos. A promessa é que todos sejam inaugurados no segundo semestre deste ano. O CEDUP de Mafra continua abandonado ao contrário que divulgado pelo governo do estado

O CEDUP de Mafra se soma a mais sete Centros de Educação Profissional em Santa Catarina que estão com as obras paradas. Em Mafra a escola começou a ser construída ainda no primeiro mandato do governador Raimundo Colombo. No ano passado os serviços para conclusão da obra até voltaram a ser feitos, mas não foi o suficiente para abrir o Centro de Educação, tanto que a instalação elétrica não está pronta.

Mais a Secretaria de Estado da Educação se comprometeu a inaugurar todos os CEDUPs que estão com obras paradas no segundo semestre deste ano. Na maioria dos prédios que já foram concluídos ainda falta móveis e equipamentos. O de Mafra já chegou a ser palco de vandalismo, onde cães abandonados foram enterrados no local, sendo alvo de várias reportagens aqui da Gazeta.

A reportagem do jornal Gazeta de Riomafra esteve na manhã do último dia 03, visitando as instalações do CEDUP em Mafra e constatamos que não havia ninguém trabalhando no local, perguntamos as pessoas vizinhas ao local e nos relataram que há semanas ninguém aparece no local para dar prosseguimento as obras.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, a demora para inaugurar as instituições de ensino técnico foi o atraso nas obras que envolveram questões técnicas e jurídicas. “Lamentavelmente, tivemos um atraso que, às vezes, é difícil de explicar para a população e a gente pede desculpas por isso, mas são questões técnicas, operacionais e jurídicas que tivemos que fazer durante este período”, disse.

Hoje em Santa Catarina são 15 CEDUPs ativos, oferecendo cerca de 10 mil vagas em educação profissional, a estimativa com os novos Centros inaugurados é que o número de vagas dobre.

As cidade que se somam a Mafra na espera da abertura do CEDUP são Timbó, São Bento do Sul, Rio Fortuna, Tubarão, Guaramirim, Curitibanos e Abdon Batista.