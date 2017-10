“O Legado das mulheres na construção dos 100 anos de Mafra” foi tema de palestra na Câmara de Vereadores

Na noite desta quarta-feira (25) foi realizada na Câmara de Vereadores de Mafra a palestra “O Legado das Mulheres na construção dos 100 anos de Mafra”, apresentada pela professora Eliane Villa Lobos Strapasson. O evento foi promovido pela Casa Legislativa. O local ficou lotado com a presença de mulheres que fizeram e fazem a diferença para o município.

O objetivo do evento era resgatar o legado das mulheres nestes 100 anos de Mafra. A palestra fazia parte do calendário de festividades do município. As idealizadoras do projeto foram as vereadoras Claudia Maria Bus e Marise Valério Bráz de Oliveira com apoio dos demais vereadores da 18ª Legislatura.

Durante a palestra, a professora Eliane apresentou as raízes étnicas de Mafra e o papel mulher na sociedade no início da construção do município. Depois, a palestrante citou nomes e histórias de mulheres que ajudaram na construção do município, seja com suas profissões ou com o trabalho filantrópico. Para Eliane, a contribuição das mulheres tem valor imensurável.

As vereadoras Marise e Claudia também discursaram em nome dos 13 vereadores. Ambas trouxeram em suas falas o papel da mulher e suas contribuições, seja no âmbito família ou profissional. Além disto, levantaram a bandeira da luta pela igualdade entre os sexos e o orgulho em serem mulheres.

O prefeito Welligton Bielecki e presidente da Câmara de Vereadores, Eder Gielgen, também deixaram seus agradecimentos pela contribuição feminina para o desenvolvimento de Mafra. Os vereadores Abel Bicheski, Cirineu Corrêa Cardoso, Elcion José Peters, Valdir Sokolski e Vanderlei Peters.