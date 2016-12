O reconhecimento da qualidade do curso de engenharia civil da UnC

O Curso de engenharia civil, Campus de Mafra, passou pelo processo de reconhecimento de curso nos dias 11 e 12 de dezembro de 2016. Na oportunidade foi avaliada in loco a organização didático-pedagógica, corpo docente e estrutura física do curso. Os avaliadores do INEP/CEE/SC Dr. Emerson César de Campos e dr. Carlos Humberto Martins atribuíram a nota geral de 4,25, em uma escala até 5, o que remete ao conceito “Muito Bom”.

O destaque no curso de engenharia com nota 5 – conceito excelente – foi atribuído aos laboratórios, acervo bibliográfico, corpo docente, espaço de trabalho e apoio ao aluno.

Para o avaliador Dr. Carlos Martins da UEM “a UnC está em um degrau acima em nível de qualidade em relação a muitas outras instituições de ensino, que trabalham no nível suficiente. Observamos que a Universidade do Contestado prima pela qualidade de ensino em um nível superior”. Já o avaliador Dr. Emerson César da UDESC disse que tem acompanhado o avanço dos cursos de engenharia, que se consolidaram na formação de profissionais. “Acreditamos que, na região do Contestado, a qualificação do Engenheiro Civil é bastante aprimorada, com instituições sérias e comprometidas com a boa formação de profissionais, pois precisamos que esses profissionais possam contribuir com a transformação da realidade social de uma região tão bonita e castigada por eventos históricos, assim a UnC também desempenha esse importante papel social”.

A reitora Solange Sprandel da Silva destaca que a nota atribuída pela comissão de avaliação se deve ao trabalho e compromisso da coordenação de curso, Professores, acadêmicos e direção de campus e “reflete a evolução da unc na área do ensino, pesquisa e da extensão e o comprometimento da administração com a academia. Parabéns a todos os envolvidos pelo resultado obtido”.