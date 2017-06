Ônibus do programa “Mulher, Viver sem Violência” percorreu comunidades de Mafra

Ao longo da última semana, o ônibus itinerante do Programa “Mulher, Viver sem Violência” percorreu comunidades do interior de três municípios da região da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra: Campo Alegre, Rio Negrinho e Mafra.

O veículo é preparado para transitar em áreas rurais e está equipado para prestar orientações sobre os direitos da mulher e violência doméstica, e para divulgar os serviços públicos existentes para proteção social. Ele possui salas com divisórias para garantir um atendimento privativo e humanizado.

A atividade é organizada pela Coordenadoria da Mulher, vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em parceria com as Agências de Desenvolvimento Regional e prefeituras.

Na segunda-feira (29), as ações se concentraram em Bateias de Baixo, no município de Campo Alegre, com atendimento prestado pelos agentes públicos no próprio ônibus, além de orientações oferecidas no salão paroquial da igreja. Uma infraestrutura de lazer, preparada pela Secretaria de Assistência Social do Município de Campo Alegre, permitiu às crianças brincar em um brinquedo inflável e na cama elástica, acompanhadas de monitores, enquanto as mães puderam participar do evento.

“Foram mais de 100 participantes no evento, que teve uma vasta programação, com palestras sobre a mulher, informações sobre INSS, assessoria jurídica e assessoria da casa da cidadania”, destacou Marcia Friedrich , secretária Municipal de Assistência Social.

Nos dois últimos dias de maio, 30 e 31, o ônibus lilás esteve em Rio Negrinho. Na terça-feira, os atendimentos foram realizados no Assentamento Domingos Carvalho e, na quarta, no Assentamento Butiá Alto Rio Preto. Além dos atendimentos personalizados, as mulheres receberam orientações sobre a Lei Maria da Penha com uma agente da Polícia Civil, e contaram com serviços de manicure, cabelereira e limpeza de pele, oferecidos pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio Negrinho. Nem mesmo a chuva afastou as mulheres, que participaram ativamente ao longo dos dois dias.

“O ônibus lilás é uma excelente oportunidade de levar atendimento digno às mulheres do interior. É um momento de prestar um atendimento diferenciado a elas”, explicou Giseli Ruckl Anton, secretária de Assistência Social de Rio Negrinho.

O município de Mafra finalizou a passagem do ônibus lilás pela região. Na quinta-feira, 01, os atendimentos foram realizados na localidade de Vila Ruthes e, na sexta, 02, em Bela Vista do Sul. Vans e micro-ônibus, fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, trouxeram participantes de comunidades próximas. O evento contou ainda com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Epagri e Cidasc.

Além dos atendimentos direcionados aos direitos da mulher, a Secretária de Assistência Social de Mafra, Kátia Borges Saliba destacou que foram dois dias inteiramente dedicados às mulheres do interior, com consultas médicas, testes rápidos de HIV, sífilis, aferição de pressão arterial e diabetes e atendimento na área de beleza com equipes de profissionais de cabelo, unha e sobrancelha.

“Foi muito bom, deu para aprender bastante, com muita informação que eu não sabia. Às vezes a gente acha que a violência não existe, mas nas mínimas coisas ela pode existir”, declarou Maria Noeli Kohlbeck, moradora da região da Vila Ruthes, em Mafra.

A coordenadora estadual da Mulher da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Aretusa Larroyd, afirmou que o desenvolvimento do projeto tem sido bastante positivo e tem contado com o apoio dos municípios que buscam receber o ônibus do programa e tratar da violência contra a mulher, atuando efetivamente na prevenção. “A satisfação das mulheres do campo e das águas com a chegada do ônibus nos mostra que ainda é a oportunidade que elas encontram de receber as informações, visando o empoderamento feminino. Por meio do ônibus lilás, elas conhecem os tipos de violências domésticas, assim como a Lei Maria da Penha, o Disque 180 e ainda os profissionais que atuam nos municípios nas políticas públicas que podem defendê-las”, relatou Aretusa.

O secretário executivo da ADR Mafra, Abel Schroeder, destacou a importância de um projeto que vai ao encontro das mulheres do meio rural, com toda infraestrutura necessária para prestar atendimentos e esclarecimentos.

Um segundo ônibus esteve, simultaneamente, na região da ADR Canoinhas, contemplando o interior dos municípios de Três Barras, Canoinhas e Porto União, fazendo assim com o Planalto Norte tivesse a oportunidade de participar ativamente do programa “Mulher, Viver sem Violência”.

Com o encerramento das atividades na região, os ônibus seguem para as áreas de abrangência das ADRs de Videira e Caçador.