Compartilhar no Facebook

Empresa de Mafra procura por profissionais com experiência comprovada de no mínimo 2 anos como cozinheiro(a), com idade entre 25 a 50 anos, ambos os sexos. Interessados enviar currículo para seletiva2017@hotmail.com

Acesse o site de emprego do Click Riomafra e confira outras vagas disponíveis:

www.clickriomafra.com.br/emprego