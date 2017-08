Organização da Cadeia Produtiva da Piscicultura foi tema de reunião em Mafra

O Escritório Municipal da Epagri de Mafra promoveu ao final do mês de julho uma reunião com os piscicultores do município e demais interessados na atividade.

O principal assunto debatido na reunião foi o resgate e a reestruturação e renomeação da Associação Mafrense de Piscicultores, que passou a se chamar AMAPEIXE. O novo nome foi definido por votação entre todos os piscicultores e interessados presentes na reunião.

Outros assuntos abordados no evento, foram a importância do associativismo para o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado, divulgação das políticas públicas direcionadas à piscicultura, cadastramento dos produtores, planejamentos futuros com reuniões periódicas para definição dos próximos assuntos de interesse dos associados.

Nosso objetivo é fortalecer a união entre os produtores para diminuir custos e os principais gargalos da cadeia produtiva do pescado, que são o mercado, a falta de profissionalização e capacitação técnica. Só assim poderemos explorar o grande potencial hídrico da nossa região, finaliza Rodrigo Mira Otto, Engenheiro Agrônomo do Escritório Municipal da Epagri de Mafra.