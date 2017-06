Pagamento do IPTU de Mafra com desconto vence dia 30 de junho

Compartilhar no Facebook

Encerra no dia 30 de junho o prazo para pagamento do IPTU 2017 de Mafra para quem optar pelo à vista em cota única, com 10% de desconto.

Essa também será a data do vencimento da primeira parcela, porém sem o desconto. O contribuinte poderá efetuar o pagamento nas agências lotéricas conveniadas com a Caixa Econômica e no Siccob. O contribuinte que ainda não recebeu seu carnê de IPTU deve procurar a diretoria de controle tributário na Prefeitura de Mafra, na Avenida Frederico Heyse, nº 1386.

Segundo informações da secretaria de Fazenda e Planejamento, em caso de não pagamento, o débito será inscrito em dívida ativa e consequentemente, enviado para protesto em cartório.

DÍVIDA ATIVA

Com relação às pendências anteriores – já inscritas em dívida ativa –, o cidadão que possui débitos com a Prefeitura de Mafra pode regularizá-los parcelando em até 24 vezes ou quitando-os até o dia 30 de junho em quota única. Após esta data as dívidas também serão encaminhadas para cobrança em cartório.

Todas as dúvidas relativas ao IPTU 2017 podem ser sanadas diretamente na Prefeitura de Mafra, junto à diretoria de controle tributário. Informações pelo telefone (47) 3642-7376.