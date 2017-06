Pais reclamam que estatuto de associação foi alterado sem a população ser a avisada

Os pais de alunos do Colégio Santo Antonio foram pegos de surpresa com a alteração no estatuto social da entidade mantenedora do da instituição de ensino Associação Beneficente de Amparo ao Menor – ABAM.

Antes da alteração, que segundo os pais ocorreu no dia 23 de maio deste ano, sem ampla divulgação e sem conhecimento da grande maioria dos associados, qualquer cidadão que morasse no raio escolar poderia ser sócio da ABAM. Com mudança agora apenas 11 pessoas estão associadas e para que novos sócios possam ser admitidos deverão passar pelo crivo da diretoria executiva e passar a fazer uma contribuição mensal.

Os pais questionam ainda como ficará o repasse mensal de cerca de R$ 32 mil feito pelo governo do estado a título de pagamento de aluguel do prédio onde se encontra o colégio que pertence a ABAM e como será feita a destinação desta verba. Lembram ainda que como o prédio é alugado gera um dificuldade para o estado fazer o repasse de verbas, onde a direção da escola junto com pais buscam ajuda da comunidade para promover melhorias na escola.

Em reunião com a advogada que representa os pais, eles foram informados que foi impetrada uma ação na justiça contestando o estatuto e a formação da ABAM. Os pais estão com medo que estas 11 pessoas que agora administram a Associação de Amparo ao Menor venham optar pode vender o prédio onde está a escola ou até mesmo dividir entre elas o valor recebido do governo do estado.

O MPE/SC já está ciente do caso e deve emitir parecer nos próximos dias.

Em novembro do ano passado o Colégio Santo Antônio foi pauta de matéria aqui na Gazeta quando surgiu um boato que a escola poderia vir a fechar. Na época os boatos foram desmentidos com a abertura de 200 novas vagas para atender alunos do primeiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio.