Papai Noel chegará a Mafra nesta sexta-feira (08)

A esperada chegada do Papai Noel em Mafra acontecerá nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Neste ano, uma carreata especialmente preparada vai acompanhar o bom velhinho até a praça.

A carreata sairá do Posto Delta, em frente ao Supermercado Willner, do Alto de Mafra, às 18h30min. Ela percorrerá as ruas centrais chegando à praça às 19h30min. Nessa noite haverá o espetáculo teatral “Folia de Reis”, a apresentação do papai Noel, que distribuirá doces para as crianças e grande show de fogos de artifícios.

Todos estão convidados a prestigiar a chegada do Papai Noel e a abertura do Natal em Mafra e ainda aproveitar para saborear as delícias da Feira da Família que estará no local, fazendo parte da festa.

AUTO DE NATAL “FOLIA DE REIS”

Pedindo licença para entrar em casa, chegam os Três Reis, que nesse espetáculo contam a história do nascimento do Deus Menino. Com uma dose de humor, poesia e muitas canções especialmente escolhidas, este auto de Natal é um momento de celebrar a felicidade de se estar junto. Assim como chegam, os Reis se despedem, cumprindo sua missão de encantar e disseminando a esperança e a alegria do verdadeiro espírito do Natal: o encontro.