Papai Noel já está em Mafra; abertura do Natal foi realizada na sexta-feira

O Papai Noel já está em Mafra. Ele chegou na noite da ultima sexta-feira (08), conduzido por motociclistas e jipeiros locais, em ritmo de muita festa. Antes de chegar à Praça Ferroviário Miguel Bielecki, ele percorreu em carreata as ruas centrais e comerciais da cidade. Já na Praça grande número de famílias o esperava ansiosamente.

Os olhos de Diovana Moreira da Cruz, de 4 anos, brilhavam ao ouvir que o Papai Noel estava chegando. Ela pediu uma boneca Frozen de presente de Natal. Estava acompanhada dos pais Denir Moreira e Dario da Cruz e do irmão Douglas.

O prefeito Wellington Bielecki deu as boas vindas ao Papai Noel e desejou um Natal harmonioso e em família a todos. Agradeceu aos parceiros, patrocinadores e apoiadores da noite. “Que neste Natal do centenário possamos refletir sobre a nossa vida, sem esquecermos da sua verdadeira essência, de amor e de perdão e que ela possa contagiar a todos”, declarou. Pediu para que as pessoas fiquem mais perto dos que amam, dos seus familiares, para comemorem o nascimento do menino Jesus.

ESPÍRITO NATALINO PREVALECE

A festa da chegada do Papai Noel teve um pequeno contratempo, quando, no meio da apresentação do “Auto de Natal Folia de Reis”, houve uma pane na iluminação pública. Nesse momento, o prefeito Wellington conclamou aos presentes para superarem o imprevisto e receberem o Papai Noel com as luzes de seus celulares acesas, criando um momento mágico e emocionante.

Com a cadeira do bom velhinho iluminada por luzes de motocicletas dos verdadeiros guerreiros camaradas, as crianças fizeram fila para fotografar com o Papai Noel e pedir o presente desejado.“Foi sem dúvida um momento de muita cooperação e amizade”, declararam os presentes. Houve distribuição de balas e sorvetes.

REALIZAÇÃO, PATROCÍNIOS E APOIO

A Chegada do Papai Noel foi uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, tendo como patrocinadores a Associação Empresarial de Mafra – ACIM, Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro – CDL, Sindicato do Comércio Varejista de Mafra – SINCOMAFRA, Rotary Internacional de Mafra e SESC.

Apoiaram o evento o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Mafra, a Sra. Sandra, da Imobiliária Sandra que cedeu seu automóvel para condução do Papai Noel, junto com os Clubes de carros, jipes e motos: Antigomobilistas, Jeep Club Iatolá, Motoclube Guerreiros e Espartanos, Opaleiros, Cheveteiros, Trilheiros Pró-lama.