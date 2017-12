Papai Noel visitou a escola Evaldo Steidel

A escola Evaldo Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete, no interior de Mafra, realizou na última sexta-feira (01), na própria escola, a festa de encerramento do ano para seus alunos e comunidade escolar. O Papai Noel chegou alegrando a noite, que foi de muita emoção entre os participantes. O diácono Pedro Eloi Ramos abençoou as famílias e falou sobre a importância do espírito natalino. A festa foi animada pelo cantor Ideraldo Ribeiro.

“Que noite linda! Agradeço a todos que me ajudaram a proporcionar esses momentos de reflexão, paz e acima de tudo de agradecimento principalmente pela vida! Que Deus ilumine todas as famílias neste Natal e que o amor ao próximo prevaleça sempre”. A declaração e os votos de boas festas são da diretora Luciana Steffens, que emocionada, ressaltou a carinha de felicidade das crianças, “reação que faz valer a pena todo o esforço e dedicação, pois as estamos preparando para entender que a vida é feita de compartilhar bondade e carinho, o que a nossa sociedade precisa tanto”.