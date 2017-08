Parceria garante melhorias de infraestrutura nas escolas municipais de Mafra

Garantir que as escolas municipais mantenham-se em boas condições de infraestrutura para melhor atender aos alunos, professores e toda a comunidade escolar, é o principal objetivo do convênio da parceria prefeitura/escolas. A parceria é efetivada através de serviços diversos realizados pela prefeitura via secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Meio ambiente; Educação, Cultura e Esportes e as APPs (Associações de Pais e Professores das Escolas). A prefeitura disponibiliza os funcionários que possam atender as necessidades de serviços que a escola necessita. Enquanto as APPs oferecem os materiais necessários para que os serviços possam ser executados definindo e controlando a execução destes.

A primeira escola a ser beneficiada pelo convênio de parceria é a Escola de Educação Municipal de Educação Básica, Mario de Oliveira Goeldner, localizada na Vila Ferroviária, que recebeu recentes melhorias como: reformas dos assoalhos das salas de aulas, entradas e saídas de águas nas repartições diversas, cozinha, banheiros, caixas de ventos e pinturas diversas. “A nossa escola recém municipalizada, passa por um momento de total transformação, tanto estrutural como em sua direção e APP, que são novas e contam com total apoio da comunidade escolar. Temos muitos projetos á escola que deverão ser colocados em prática em breve, melhorando a qualidade educacional e favorecendo nossa comunidade escolar”, observa o diretor da escola, Ricardo Bergamini.

Já na Pré-escola Municipal Rural Abelhinha Feliz, situada na Bela Vista do Sul, a segunda a ser beneficiada, a parceria permitiu a realização de: pinturas externas e internas; colocação de forro novo e duas portas novas nos banheiros. Essa unidade pré-escolar, fundada em 1981, possui hoje cerca de 20 alunos com idades entre 04 e 5 anos.