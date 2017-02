Parte inferior do novo viaduto de Mafra é liberado para tráfego de veículos

A Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, liberou na tarde do último sábado (04), o tráfego na parte inferior do viaduto no Km 4,5 da BR 116 em Mafra.

O local é entroncamento com a BR 280, onde o tráfego fluirá pela parte superior do dispositivo, sendo que as rotatórias já estão em funcionamento.

A próxima fase é de reestruturação do pavimento na entrada e saída de Mafra, pela Avenida Nereu Ramos, que deve ser concluído na próxima semana.

Alguns bloqueios ainda devem acontecer até a etapa final da obra, como o acesso ao município pela rotatória. Posteriormente, o retorno sul para acesso a BR 280, deverá acontecer somente pelo bairro Vila Nova/Faxinal.

Entre os dias 13/02 a 23/02 o acesso a Mafra poderá ficar bloqueado provisoriamente para adequações e sinalização, o mesmo deve acontecer com o acesso a BR 280. Nesta fase a preferencial será para os movimentos da rotatória e não das alças, o que irá eliminar os conflitos de visão. A placa de PARE ficará na marginal.

Até o final de fevereiro todos os movimentos do viaduto deverão estar em funcionamento. A inauguração oficial está prevista para 15 de março.