Participe da Corrida Rústica Noturna “Professor João Martin Hau” em Mafra

Já estão abertas as inscrições para a Corrida Rústica Noturna “Professor João Martin Hau”, que acontecerá no dia 9 de dezembro em Mafra, como parte das programações alusivas ao centenário do município. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro pelo site www.chiprun.com.br ao custo de R$ 30,00.

O percurso será de 7 km pelas ruas centrais. A concentração será na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, com largada prevista para as 20h30. Haverá premiação geral e por faixas etárias.

A realização é da Prefeitura de Mafra com apoio dos Supermercados Mig e Belém, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mafra e Amplanorte.