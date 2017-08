Passeio ciclístico para toda a família será realizado pela escola Mario Goeldner

Com a finalidade de promover a confraternização entre pais, alunos, professores e comunidade em geral, bem como incentivar a prática esportiva, está programado para o dia 27 de agosto o 1º Pedala Mário Goeldner.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na própria escola Professor Mario de Oliveira Goeldner e também no Supermercado Avante Mix e no SESC. Todos poderão pedalar, pois não há idade mínima nem máxima para participação. Toda a comunidade está convidada.

O início e o encerramento do evento serão no pátio da escola. A concentração será às 8h30, com saída prevista para as 9h. O trajeto será nas ruas dos bairros Vila Ferroviária, Vila Argentina, Buenos Aires e Jardim América.

A realização é da EMEB Mario Goeldner com apoio do SESC e Supermercados Avante. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3642-8805.