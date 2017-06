Pastor Silas Malafaia estará em Mafra no próximo sábado (24)

No próximo sábado (24), será inaugurada a nova sede da igreja Assembleia de Deus – ministério Vitória em Cristo (ADVEC), filial Mafra. O evento terá a participação especial do pastor Silas Malafaia, que é o presidente nacional da ADVEC e bastante conhecido na mídia devido às suas declarações polêmicas.

O culto terá início às 19h com a expectativa de um grande público. Serão disponibilizados aproximadamente 500 lugares. A nova sede fica localizada na Avenida Frederico Heyse, nº 1236, no Centro de Mafra.

A ADVEC teve sua história em Riomafra no início do ano de 2011, onde temporariamente realizava seus cultos no Restaurante Bless, em Rio Negro. Meses depois, mudou-se para outro local, também provisório na Rua Gustavo Friedrich, em Mafra. Os cultos eram realizados no mezanino onde cabiam aproximadamente 60 pessoas, logo esse espaço também ficou pequeno e o espaço maior na parte inferior do barracão foi tomado de cadeiras.

Era a ADVEC expandindo seu tempo em Mafra. Neste local os cultos eram realizados todas as quartas, sextas e domingos por durante quase cinco anos, mas já era hora de uma nova sede, com mais conforto e infraestrutura.

“Fomos muito abençoados nestes lugares, mas necessitamos de mais espaço, nossa igreja está crescendo, toda semana temos novos membros e precisamos de um local adequado, confortável, que tenha calefação no inverno e ar condicionado no verão, com salas para que as crianças possam aprender a palavra de Deus e nossos membros fiquem confortáveis”, destacou Rafael Moraes, pastor dirigente da ADVEC em Mafra.

O novo templo localizado na Avenida Frederico Heyse terá espaço para 480 lugares. O local foi construído por um investidor da cidade e será locado para a igreja, como já é praticado em outros estados do país.

PASTOR SILAS MALAFAIA

Defende incansavelmente a fé cristã, os princípios e valores éticos, morais e espirituais da igreja de Jesus Cristo. Lidera há sete anos a ADVEC, fundada pelo seu sogro, saudoso pastor José Santos.

Conferencista cada vez mais reconhecido, o pastor Silas Malafaia é um incansável pregador da Palavra de Deus com livre circulação nas diversas denominações existentes no Brasil e no exterior. Seu estilo eloquente, franco, direto e questionador são características que marcam a sua trajetória ao longo de 28 anos como defensor da fé cristã.

ADVEC NO BRASIL

A Assembleia de Deus Vitória em Cristo está presente em nove estados do país e continua abrindo filiais em vários locais.

Somente no Rio de Janeiro são 76 filiais, indo desde a bairros maiores, até morros próximo às favelas.

No Sul a ADVEC tem uma grande filial em Curitiba, Campo Largo, Lapa, Guaratuba, Joinville e Jaraguá do Sul.

Estados como Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal e Pernambuco também têm filiais da ADVEC.