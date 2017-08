Patrulhamento rural é reativado em Mafra pela Polícia Militar

O Comandante da Polícia Militar de Mafra determinou nesta quarta-feira (09), a reativação do patrulhamento preventivo rural do município de Mafra. Mesmo não dispondo de viatura e efetivo próprio para esta ação, mas atendendo aos inúmeros pedidos e considerando fatos ocorridos no interior do município, o Comando da PM decidiu readequar o emprego das equipes do Pelotão de Patrulhamento Tático e do Canil Setorial da GEMFA para o patrulhamento rural.

A PM opta por não divulgar detalhes desta nova ação, visando garantir o efeito surpresa, mas garante que todas as localidades serão atendidas semanalmente por estas duas equipes especializadas.

Outra notícia boa para os moradores do interior diz respeito à doação de uma nova viatura para o patrulhamento rural.

Desde a inativação da patrulha o Comando esteve preocupado e buscando alternativas para o tema. Em meados do mês de junho o Comando iniciou tratativas com o prefeito Wellington Bielecki, que decidiu pela doação do valor necessário para a compra de um novo veículo que já está licitado e se estima a entrega no início de outubro. O Comando também já solicitou a Prefeitura Municipal a aquisição de combustível adicional, com recursos do convênio de rádio patrulha, para garantir a manutenção do serviço.

“O povo do interior merece nosso carinho, respeito e cuidado. Nesse momento reativaremos a patrulha rural com o emprego de outras equipes já existentes e com a vinda da nova viatura esperamos reativar plenamente o serviço”, afirma o Comandante da GEMFA, Major Marcelo Pereira”.