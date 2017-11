Pavimentação em lajotas da rua Ricardo Vôos está em fase de conclusão

A pavimentação em lajotas na rua Ricardo Vôos, na Vila Ivete está fase de conclusão, já tendo sido colocados os meios-fios e as calçadas em trechos da via, bem como executada a obra de drenagem pluvial. A Ricardo Vôos faz parte do total de 21 ruas contempladas pelo PAC 2, das quais algumas já foram entregues à população.

O contrato para obra foi firmado entre Prefeitura de Mafra e Caixa Econômica Federal e prevê pavimentação em lajota, drenagem pluvial e trabalhos complementares em 21 ruas da cidade. Elas foram contempladas com recursos do Programa Pró-transporte, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, do governo federal, no valor de R$ 8.992.979,89. Juntas somam 4 km e 495 metros de pavimentação que beneficiarão cerca de 10 mil pessoas.

Ruas concluídas

Estão concluídas as pavimentações das ruas: Lucio Antônio de Farias, Tácio Guerreiro, Fulvio Aducci, Balduíno Schultz, Blumenau, Alípio Siqueira, Travessa Gaúcha, Henrique Lage, Ministro Calógeras, Ezídia Koening, Vital Brasil, Vereador Antenor Rauen, Tupinambás e Guilherme Buch Junior. Estão em fase de conclusão as ruas Ricardo Vôos e Pedro Adélio, restando apenas alguns detalhes nas ruas João Kuss, Osvaldo Cruz, Francisco Reitmeyer, Capitão João Bley e Santa Cruz.