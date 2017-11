Pedala Mafra e 5º Pedala CEMMA serão realizados neste domingo (19)

Neste domingo (19) acontece o Pedala Mafra e 5º Pedala CEMMA. O evento pretende reunir muitos ciclistas de Mafra, Rio Negro e de outras cidades vizinhas.

A concentração será em frente à escola, com saída às 9h. As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas no dia da corrida, no próprio local, com 15 minutos de antecedência. Ao final do passeio, haverá sorteio de brindes.

Com um percurso de 4,1 km, o trajeto será o seguinte: saída da escola, na Rua Tenente Ary Rauen, seguindo pela Avenida Frederico Heyse até a Rua Alípio Siqueira, seguindo pela Felipe Schmidt até a Praça Lauro Muller, Rua Campos Salles até a Rua Marechal Floriano Peixoto, encerrando na Praça Ferroviário Miguel Bielecki.

A realização é da Prefeitura de Mafra/Secretaria de Educação, Esporte e Cultura/CEMMA, com apoio de Konkel Bikes. Informações pelos telefones (47) 3642-0488 e 3642-7121.