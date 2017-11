Pedala Mafra e Pedala CEMMA reuniu centenas de ciclistas

Aproximadamente 400 ciclistas pedalaram pelas ruas de Mafra na manhã do ultimo domingo (19). O evento faz parte dos festejos do centenário do município e uniu dois eventos já tradicionais como o Pedala Mafra e Pedala CEMMA, em sua 5ª edição. As centenas de pessoas, entre pais, alunos e amantes de atividades esportivas compartilharam momentos de alegria e confraternização familiar.

Os participantes Elaine e Ederson Cardoso levaram os filhos Erick de três anos e Eduardo, de 8 para pedalarem, como fazem normalmente quando tem evento semelhante. Eles consideram muito importante acompanhar as ações promovidas, para aproximar a família e a escola, bem como para praticarem uma atividade física juntos.

Ana Paula e Adriano Retzlaff são da mesma opinião. Eles levaram os gêmeos Kauan e Emanuele, de três anos e Fernanda de 7 anos. Todos foram na garupa dos pais. “É um incentivo para eles e importante a família participar da escola, além de promover a socialização e a realização de uma atividade física. Fernanda, a filha mais velha disse que gosta participar e que sempre pedala com a mãe nos fins de tarde.

O Pedala Mafra e 5º Pedala CEMMA foi uma realização é da Prefeitura de Mafra/Secretaria de Educação, Esporte e Cultura/CEMMA, com apoio dos Supermercados Belém, Mig e Avante Mix, Konkel Bikes, empresas e comércio local, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Mafra.