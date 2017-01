Pesquisadores do Cenpaleo na Antártida

O grupo de pesquisadores Riomafrenses se apresentou no navio Almirante Maximiliam no dia 29 de dezembro na cidade chilena de Punta Arenas, que zarpará rumo à Península Antártica dia 02/01/17, com previsão de chegado ao local de acampamento no dia 10/01/17, onde permanecerão por aproximadamente 45 dias realizando coleta de fósseis pelo projeto PaleoAntar, coordenado por Alexander Kellner do Museu Nacional/UFRJ, com a participação de pesquisadores das universidades UFU, UFES, UFP. Este projeto é uma continuidade das pesquisas realizadas no último ano, que contou com a participação do geólogo Luiz C. Weinschütz, e que proporcionou a oportunidade de inclusão no programa de mais dois profissionais da UnC.

Segundo Luiz, a experiência vivida na Antártida foi única, sendo considerado um campo imenso para pesquisas, e agora com a participação de jovens paleontólogos da UnC (João Ricetti e Everton Wilner) esperamos criar uma linha de pesquisa própria, e quem sabe futuramente termos projetos da UnC sendo aprovados para a Antártida.

Além da produção científica, a equipe de pesquisadores mafrenses pretende realizar palestras para a comunidade e escolas, assim com promover uma exposição fotográfica desta expedição. Os pesquisadores aproveitam para agradecer a todos que de uma forma ou outro colaboraram com os pesquisadores na participação neste projeto, como os vários profissionais da saúde, gerentes de bancos, demais colegas de trabalho, a Prefeitura de Mafra, e a Universidade do Contestado pelo apoio financeiro e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas. Agradecimento especial aos familiares dos pesquisadores pelo apoio e motivação, e principalmente pela compreensão neste longo período ausente.