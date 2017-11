Piloto mafrense é campeão catarinense de Turismo Clássico

O ano de 2017 termina com a taça de campeão Catarinense de Turismo Clássico (TCC-B), para a cidade de Mafra. O piloto mafrense Marcos Sommer (Besouro) conquistou o título no último final de semana na etapa realizada em São Bento do Sul. O mesmo chegou em quatro lugar, assim garantindo o título para a cidade de Mafra. Esse título jamais havia sido conquistado com um Chevette e desde 1989 o mesmo não ficava com a cidade de Mafra. Foram cinco etapas com 2 baterias em cada uma delas. O piloto mafrense atingindo um total de 248 pontos contra 224 do segundo colocado.

Assim, sagrando-se o campeão. Em conversa com o piloto, o mesmo agradeceu aos patrocinadores da cidade: Rilex Calçados, Renê Auto peças, Eletrobox Material Elétricos, Pedroso Materiais de Construção, Metalúrgica 3 Palmeiras além da sua esposa Elizabeth e suas duas filhas Carol e Ester lembrou também dos amigos e dos preparadores Jean e Fabiano.