Plano de Desenvolvimento Regional é entregue aos prefeitos do Planalto Norte

O PDR consolida o entrosamento que vem ocorrendo nos últimos anos entre as dez prefeituras associadas, cujos gestores visionários resolveram se unir para buscar algo maior, amplo, sem fronteiras, para que toda a região ganhe, não pensando apenas em seus municípios

Compartilhar no Facebook

Em um evento marcante para a história do planalto norte catarinense os prefeitos da região receberam na terça-feira (13) o PDR – Plano de Desenvolvimento Regional, que vai nortear os trabalhos das dez Prefeituras e de toda a sociedade a partir de agora rumo ao desenvolvimento sustentável.

Cerca de 170 pessoas participaram da solenidade, realizada no IFSC, em Canoinhas.

O prefeito anfitrião e coordenador do Plano, Luiz Alberto Rincoski Faria enalteceu a união dos prefeitos que não ficaram presos aos limites de seus municípios e foram em busca de algo que contemplasse toda a região. Disse que os pilares do desenvolvimento foram lançados e fez um apelo aos novos gestores, que estes continuem neste processo de integração.

O presidente da Amplanorte e prefeito de Três Barras, Eloi José Quege enfatizou que este plano vem enriquecer a região, resgatar as raízes e o desenvolvimento.

O diretor de Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento, Luiz Caros Mior parabenizou pelo trabalho e garantiu que este é um plano consistente, pois contempla educação, atenção à infância e formação, bases do desenvolvimento regional. Destacou que este é um plano bem fundamentado que já mostra alguns resultados e que deve dar impulso para os trabalhos já no início de 2017.

PDR

O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) – foi constituído a várias mãos e desde 2013, onde pessoas dos mais diversos setores da gestão pública, sociedade civil, empresários, entre outros, vem se reunindo a fim de montar um planejamento estratégico para reverter a situação de estagnação econômica do planalto norte catarinense.

Foram realizados três seminários, dos quais surgiram temas e eixos a serem discutidos posteriormente por 11 grupos de trabalho que se reúnem periodicamente para discutir, encontrar possíveis soluções e projetos que possam auxiliar no processo de desenvolvimento. Nestes grupos há maciça participação da sociedade civil, de entidades técnicas e do poder público.

O PDR consolida o entrosamento que vem ocorrendo nos últimos anos entre as dez prefeituras associadas, cujos gestores visionários resolveram se unir para buscar algo maior, amplo, sem fronteiras, para que toda a região ganhe, não pensando apenas em seus municípios.

Assim surge o plano, que está agora em fase de finalização. O esforço dos grupos de trabalho e da comissão executiva se volta agora para analisar o que, dos 89 projetos propostos, é realmente ação ou projeto e colocar em prática a captação de recursos e de pessoas para o start do desenvolvimento.

Muito esforço está por trás deste plano. A busca de parcerias foi fundamental. As Agências de Desenvolvimento Regional entram agora para somar. Muitos outros atores foram abraçando causa durante o processo. O nervosismo, a discussão, a troca de ideias, os feed backs e o entrosamento de todos foi fundamental para enriquecer a construção.

Espera-se que o processo de união continue com as novas gestões e que outras pessoas se interessem e abracem a causa, pois se sabe que unida a região é mais forte e tem capacidade de recuperar a energia, a esperança e a dignidade de uma região contestada que conseguiu, através de muita luta, conquistar seu espaço e sua identidade e agora não pode ser diferente. Há muito trabalho pela frente, mas o caminho está delineado e as parcerias construídas para que o planalto norte catarinense tenha um futuro próspero que seja motivo de orgulho para toda a sua gente.