Plano Municipal de Saneamento Básico é revisado em Mafra

Na última quarta-feira (28), foi realizada no auditório da Amplanorte a Audiência Pública para apresentação da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da cidade de Mafra, elaborado em 2010. A revisão cumpre exigência legal, devendo ser feita a cada quatro anos e prevê metas a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo.

Para a revisão foi contratada a empresa Saneville Engenharia e Consultoria, de Joinville, cujo representante, Marcos Carrer, fez a condução da audiência, explanando todo o Plano Municipal de Saneamento Básico revisado. Após as explicações, todas as dúvidas, reclamações ou sugestões, dos presentes foram comentadas e esclarecidas por Carrer.

SANEAMENTO

O PMSB contempla quatro componentes do setor de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em um horizonte de planejamento de 30 anos, abrangendo todo o território do município, suas áreas urbanas e rurais. A revisão do plano aconteceu com base nos subsídios oferecidos pela Comissão Municipal de Saneamento Básico.

O Plano revisado apresentou 30 programas, propostos para atingir – a curto, médio e longo prazos – as metas para um saneamento ideal para o município.

PLANEJAMENTO

O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfin Roque Girardi agradeceu a participação da população e destacou a importância da Audiência. Ele explicou que o plano visa estabelecer um planejamento das ações de saneamento do Município, atendendo aos princípios da Lei. “Tem por objetivo o gerenciamento da infraestrutura sanitária, adotando um conjunto articulado de ações normativas, técnicas, operacionais, financeiras e de planejamento”, afirmou.

AÇÕES CONJUNTAS COM RIO NEGRO

O Secretário ressaltou ainda a busca de ações conjuntas com o Município de Rio Negro, especialmente na questão dos resíduos sólidos e sua destinação. Falou ainda da importância de uma programação contínua de educação ambiental, voltada para a conscientização do uso racional dos recursos, a prevenção ambiental e destinação correta dos resíduos.