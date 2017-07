Plano Safra 2017/2020 foi tema de reunião promovida pela Epagri em Mafra

O escritório municipal da Epagri em Mafra promoveu no dia 11 de julho uma reunião para divulgação do Plano Safra 2017/2020

Com participação de técnicos, agricultores, lideranças municipais e representantes do Banco do Brasil, o evento teve o objetivo de apresentar o plano e ainda sanar dúvidas quanto ao funcionamento e aplicação dos recursos, taxas de juros, limites e enquadramentos.

“Esse encontro tem por objetivo aproximar operadores, técnicos e beneficiários, entidades ligadas à agricultura, para que possamos agilizar e aproximar as relações para maior eficiência”, explica o engenheiro-agrônomo Rodrigo Mira Otto, da equipe da Epagri em Mafra.

Os engenheiros-agrônomos Sonia R. R. Pereira e Alessandro H. Ferreira, que integram a equipe de Extensionistas Rurais da Epagri em Mafra apoiaram a apresentação, auxiliando nos esclarecimentos sobre o Plano Safra.

Também participaram o evento a gerente da regional da Epagri de Mafra, Bernadete Grein, e o líder do projeto Políticas Públicas da Epagri para o planalto norte, Gilberto Neppel. Segundo Bernadete, ações de divulgação do plano Safra estão sendo promovidas pela Epagri nos demais municípios do Planalto Norte e também e também no restante do estado.

Para mais informações: emmafra@epagri.sc.gov.br.