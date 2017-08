PM de Mafra adota recurso digital para recebimento de correspondências

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra informou publicamente nesta quinta-feira (24) que está oportunizando a todas as pessoas, órgãos e instituições locais o envio de correspondências por meio digital ao Comando da PM.

A medida tem como objetivo agilizar as ações direcionados à PM, bem como contribuir para a economia de papel e para a qualidade do nosso meio ambiente.

Portanto, todos os pedidos de policiamento, convites e demais correspondências poderão ser enviados para o e-mail gemfaprotocolo@gmail.com, preferencialmente no formato PDF e com pedido de “confirmação de recebimento”, se for preciso.