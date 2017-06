PM de Mafra pede ajuda para aquisição de dois veículos

O valor pedido é de cerca de R$ 250 mil. Caso a guarnição não consiga o recurso, o pelotão de Patrulhamento Tático e Canil Setorial, que são responsáveis pelo combate aos crimes de maior gravidade, terá que ser desativado a exemplo do que ocorreu com a Patrulha Rural no ano passado

Em ofício encaminhado à Câmara de Vereadores de Mafra, o comando da Guarnição Especial de Mafra (GEMfa) solicitou ao vereadores ajuda para aquisição de dois novos veículos, uma para o pelotão de Patrulhamento Tático e outra para o Canil Setorial.

O GEMfa contou no ofício que os veículos utilizados hoje no patrulhamento pelas unidades do Patrulhamento Tático e Canil Setorial apresentam excessivo desgaste devido ao uso diário por várias horas.

Informa que um carro de polícia tem uma vida útil que não ultrapassa dois anos, e após esse período começa a apresentar problemas que consome recursos impossibilitando outros investimentos. E a inativação das viaturas sem reposição leva a desativação dos serviços das unidades.

Na carta encaminhada à Câmara o comando do GEMfa usa como exemplo a inativação da Patrulha Rural no ano passado por falta de veículo adequado para a continuidade do trabalho.

Segundo o Comando da Guarnição Especial, as viaturas utilizadas pelo Grupamento Tático e Canil Setorial, são empregadas nos crimes de maior gravidade e foram adquiridas em 2013 e a curto prazo poderão estar sem condições de uso. E caso as unidades sejam desativadas os PMs terão que ser realocados para outras funções.

Solicitou então que se possível a Câmara de Vereadores possa devolver verba não utilizada para a Prefeitura de Mafra e que esta possa ser usada para a compra de duas viaturas preparadas com custo estimado em R$ 205 mil.

Destacaram ainda que no ano passado duas unidades foram adquiridas com recursos municipais da rádio patrulha e hoje estão sendo usadas por esta unidade.