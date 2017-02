PM de Mafra pede ajuda para intensificar o patrulhamento rural

Polícia Militar alega deficiência no patrulhamento do interior do município, devido não ter veículo adequado. Pediu colaboração da Prefeitura e da Câmara no sentido de leiloar os veículos fora de uso, visando angariar recursos para reequipar a frota da PM

A segurança pública foi o grande destaque da sessão ordinária da última segunda-feira 13, da Câmara de Vereadores de Mafra. O comandante interino da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), major Marcelo Pereira, usou a tribuna para pedir apoio aos vereadores.

A atual dificuldade da Polícia Militar é a ausência de um veículo adequado para continuar a patrulha rural.

Durante a explanação, major Marcelo lembrou a todos do crime que chocou Mafra e região: o assassinato da agente de saúde Josiane de Barros, 35 anos, no interior mafrense. Neste mês, a morte de Josiane irá completar um ano e a patrulha rural não está em andamento por falta de um veículo adequado.

Segundo major Marcelo, a PM continua prestando atendimento aos moradores do interior do município. No entanto, a caminhonete Amarok, utilizada neste serviço foi desativada e devolvida à Prefeitura Municipal por causa dos problemas mecânicos e o alto custo de manutenção.

Segundo major Marcelo, no momento, a prioridade da Gemfa é reativar o serviço. A ideia é realizar um leilão de todos os veículos inservíveis cedidos a PM pelo Executivo para arrecadar recursos para aquisição da nova viatura.

“O desafio é chegar à ação preventiva no interior. Chegar o serviço público onde as pessoas não têm acesso ao serviço público. O pessoal do interior está vulnerável e temos que proteger essas pessoas” – destacou major Marcelo.

Os vereadores se solidarizaram com a causa e aprovaram uma moção de apoio com intuito de requerer ao executivo a realização do leilão.

OUTROS TEMAS

O assunto em prol dos microempreendedores individuais (MEI) também foi um dos assuntos abordado na sessão. Segundo um vereador, a legislação municipal está dificultando a criação e manutenção de microempreendedores individuais. Para ele, está categoria é de extrema importância para o desenvolvimento municipal.

Também foi destaque a questão do transporte escolar no interior. Todos os vereadores se mostraram preocupados com a situação, uma das vereadoras explicou que 24 das 46 linhas de ônibus estão funcionando normalmente. Também explicou que a situação deve ser resolvida até o final da semana com um contrato de situação emergencial para dar continuidade ao transporte.

O vereador José Marcos Witt (PDT) abordou a matéria veiculada na edição do último sábado no jornal Gazeta de Riomafra que retrata obrigação da divulgação da fila do Sistema Único de Saúde (SUS) que também é responsabilidade municipal. Segundo o vereador, é importante que ocorra uma fiscalização e se respeite esta fila na hora do tratamento de saúde. Neste assunto, foi informado que a Secretaria de Saúde há quatro anos informatizou a fila de espera para que não houvesse atos irregulares.

Também foi pedido aos vereadores um trabalho de forma harmônica para que a cidade possa crescer. Lembrando que é importante enaltecer as boas atitudes, seja do executivo como do legislativo e também valorizar o que o município tem a oferecer.

Ainda na tribuna, a empresa Hinode se apresentou aos vereadores.

SESSÕES

Nesta terça-feira, ocorre a segunda sessão ordinária da semana, com início às 19h. Lembrando que a sessão é aberta a população popular.