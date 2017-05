PM de Mafra recebe duas novas motos e kits de tecnologia embarcada

As duas motocicletas serão empregadas na equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (ROCAM) que agora passa a contar com quatro motos ampliando o seu serviço que é feito tanto no perímetro urbano quanto na área rural

O comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina, cel. PM Paulo Henrique Hemm, esteve na manhã do sábado (29) em Mafra, onde realizou a entrega de duas novas motos para a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) e os itens que fazem compõe o kit de tecnologia embarcada – PMSC Mobile. Paulo Henrique que já comandante no batalhão de Mafra em 1997.

As duas motocicletas serão empregadas na equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (ROCAM) que agora passa a contar com quatro motos ampliando o seu serviço que é feito tanto no perímetro urbano quanto na área rural.

Segundo o comando do Gemfa a motocicleta traz mobilidade às equipes, permitindo acesso a locais onde um veículo não consegue chegar, como vielas e ruas e estradas com más condições de trafegabilidade. Apontou que os policiais da ROCAM possuem curso para desempenharem a função e que são altamente habilitados a executarem esse tipo de trabalho.

Destacou também, que com a chegada dos kits de tecnologia embarcada – PMSC Mobile todas as viaturas da Guarnição Especial de Mafra contam com essa tecnologia que contribui na agilidade no atendimento das ocorrências, bem como aos poucos substituir os aparelhos de rádio frequência atualmente utilizados, onde o sinal é “pirateado” por outros usuários, causando riscos nas operações da PM.

O PMSC Mobile é composto de tablets, smartphones, impressoras térmicas e carregadores de bateria para os aparelhos.

O major PM Marcelo Pereira, comandante Interino da GEMFA, agradeceu os materiais e viaturas destinados, que serão empregados no policiamento de todos os municípios que integram a área da unidade.

Durante a solenidade o cel. PM Paulo Henrique Hemm lembrou o aniversário da Polícia Militar de Santa Catarina que completa 182 anos nesta sexta-feira (5), agradeceu o apoio das entidades e autoridades, frisando a importância das inovações tecnológicas que a PMSC está realizando em prol do atendimento do cidadão.