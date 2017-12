PM de Mafra recebe viatura para patrulhamento rural

Na manhã da última sexta-feira (08), o município de Mafra entregou à Guarnição Especial de Mafra (GEMfa), um veículo zero Km para ser utilizado no patrulhamento rural. O novo veículo SUV, 04 portas, 2.0 (Renault Duster Dynamique) foi adquirido no valor de R$ 111.500,00, por meio de processo licitatório – pregão presencial/registro de preço nº 075/2017. O comandante da Guarnição Especial de Mafra, major Marcelo Pereira recebeu das mãos do secretário municipal de Administração, Rodney Medeiros, na ocasião, representando o prefeito Wellington Bielecki, as chaves da nova viatura. De acordo com o comandante, o veículo terá a finalidade de atuar no desempenho das atividades relativas à segurança rural do município. Acompanharam a entrega os demais policiais militares, autoridades e convidados.

RECONHECIMENTO

Durante a solenidade também houve a entrega do título de “Amigo da Guarnição Especial de Mafra” – diploma e troféu – a servidores públicos da Prefeitura de Mafra, sendo eles o procurador-geral do município, Jeison Maikel Kwitschal, o secretário municipal de administração, Rodney Luiz Medeiros e o agente administrativo/pregoeiro, Fabiano Kalil. O título também foi concedido ao prefeito Welligton Bielecki.

AGRADECIMENTO

Após saber da homenagem concedida a ele aos demais, o prefeito agradeceu o reconhecimento e disse que o mérito não é só deles, mas de todos os servidores que integram os departamentos. “Sentimos-nos honrados com este agraciamento que ratifica o compromisso do servidor público, este importante agente na construção social. Reafirmo que a sua responsabilidade é muito maior do que se imagina, pois se trata de um agente transformador do município”, declarou o prefeito, lembrando ainda que nenhum país, estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. “Valorizar o serviço público – de servidores da prefeitura, assim como dos policiais militares e civis – é também reconhecê-lo como um trabalho indispensável na construção de um país mais igualitário”, finalizou Wellington.

DÚVIDA QUE SURGE AOS RIONEGRENSES

Atravessando a ponte, muito se noticia sobre a insegurança no município de Rio Negro, visivelmente desassistido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Governo do Estado), que apesar de várias promessas, até agora não ampliou a estrutura da Polícia Militar rionegrense, que sofre com o baixo contingente e apenas uma viatura.

Como o processo de aquisição e doação de um veículo para a PM por parte de uma Prefeitura é legal, e o chefe do executivo rionegrense enaltece o superávit do município, a dúvida que fica, por parte da população é: por que a Prefeitura de Rio Negro não faz uma ação semelhante a de Mafra, doando mais uma viatura para a contribuir com a segurança da cidade? Fica o questionamento, em forma de sugestão.