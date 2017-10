PMDB de Mafra elege novo diretório e executiva

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) de Mafra elegeu novo diretório e executiva no último sábado, 21, no Hotel Susin.  O presidente eleito foi Jefferson Regi e a vice-presidente Marise Valério Bráz de Oliveira.

Duas chapas participaram das eleições. A chapa vencedora foi Miltinho Pereira com 80 votos contra 49 votos da chapa Luiz Henrique da Silveira. Ao todo 129 membros do PMDB participaram da eleição da nova diretória.

Segundo o novo presidente, Jefferson, apesar da eleição com duas chapas, o PMDB mafrense sempre esteve e permanecerá unido com o objetivo de realizar uma política em prol do desenvolvimento do município. Agora, o PMDB mafrense focará no apoio a candidatura própria do partido ao governo de Santa Catarina.

CONFIRA O NOVO DIRETÓRIO E EXECUTIVA

Jefferson Regi – presidente

Marise Valério Bráz de Oliveira – vice-presidente

Acir Oliveira – 2º vice-presidente

Osmar dos Santos – secretário geral

Rafael Fabiano Rumor – secretário adjunto

Leonita Vieira Machado – tesoureira

Eduardo Arbigaus – vogal

Marise Valério Bráz de Oliveira – líder de bancada na Câmara de Vereadores de Mafra

Emiliana Lopes – 1º suplente

Daniel José da Costa – 2º suplente

Sebastião Ribeiro de Camargo – 3º suplente

Lucimara Kauva – 4º suplente

Marco Ant̫nio Neidorf Рdelegado

Eder Gielgen – delegado