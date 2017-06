Polícia Militar Ambiental fala sobre o seu trabalho na reunião do Colegiado Regional de Governo

Na Semana do Meio Ambiente, a reunião mensal do Colegiado Regional de Governo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra teve como palestrantes o Major Froehner e o Cabo Moreschi, da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental. Dos sete municípios da ADR, cinco fazem parte da área de circunscrição da companhia: Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Mafra e Rio Negrinho.

“Nossa área de atuação é gigantesca. Vem desde Caçador até Rio Negrinho. Mas além da repressão ao crime ambiental, já que somos a companhia que mais autos de infração e apreensões faz no Estado, estamos atuando fortemente na prevenção. Com a montagem da nossa seção de projetos, diversas ações estão sendo implementadas dentro da área da ADR Mafra. É uma quebra de paradigma. Uma nova forma de agir, embasada dentro da lei e da nossa missão de polícia ostensiva”, declarou o Major Froehner.

Em seguida, o Cabo Moreschi apresentou os projetos, iniciando por aqueles já consolidados na companhia, como as palestras educativas e o Protetor Ambiental, para então citar a criação do PUMA (Programa Unidos pelo Meio Ambiente), baseado no Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), do Projeto Educação Ambiental Itinerante, do programa de rádio Comunidade Ambiental, e do PAC (Policiamento Ambiental Comunitário). Foram citados ainda alguns projetos em desenvolvimento, como o conceito de Polícia Administrativa nas empresas, com a instituição do Selo Verde, e o Projeto Pescador Esportivo Mirim.

O evento foi realizado na tarde da última quarta-feira, 07, na sede da ADR Mafra, sendo presidido pelo secretário executivo Abel Schroeder, com a participação dos gerentes da ADR e de representantes da Cidasc, Casan, Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia Regional de Mafra, Polícias Militares de Mafra e de São Bento do Sul, Bombeiros Militares de São Bento do Sul, Núcleo Regional de Perícias de Mafra e Maternidade Dona Catarina Kuss.

“Foi importante conhecer a extensão do trabalho da Polícia Militar Ambiental, principalmente no que diz respeito à educação ambiental que está sendo levada às escolas, o que abre a perspectiva de se fazer um grande trabalho na área de conscientização, pois é com as crianças que poderemos realmente mudar as coisas”, declarou Abel Schroeder ao final da apresentação.