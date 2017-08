Polícia Militar de Mafra pede apoio na Câmara de Vereadores

A sessão ordinária do último dia 14 teve como assunto principal a segurança pública de Mafra. O comandante interino da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), major Marcelo Pereira, foi o orador da noite e pediu apoio aos vereadores para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

O major Marcelo iniciou a fala agradecendo o espaço concedido da Câmara de Vereadores de Mafra e afirmou que é uma oportunidade de informar a comunidade mafrense sobre os atos da Polícia Militar.

Durante a sua fala, o major Marcelo pediu apoio dos vereadores para o Proerd. Segundo o comandante, no primeiro semestre de 2017, 789 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental concluíram o programa nas cidades de Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. Na formatura destes alunos, a PM conseguiu entregar o mascote do programa, um leão de pelúcia, para cada formando e fazer sorteios de bicicletas. Agora, a Gemfa quer repetir o sucesso do programa com apoio dos vereadores e das demais entidades locais em Mafra.

De acordo com o major Marcelo, atualmente, o Proerd é o único programa educacional de resistências às drogas e à violência na educação mafrense. O programa iniciou em 2000 e formou mais de 10 mil alunos em Mafra. Segundo o comandante, a comunidade já adotou o programa e por isso acredita no sucesso da formatura. Para a compra dos mascotes, é necessário cerca de R$ 20 mil, pois o programa irá atender 800 crianças mafrenses do ensino público e privado.

Além disso, o comandante trouxe esclarecimento sobre o convênio de trânsito. Anualmente, a PM arrecada R$ 60 mil para gastar em ações no trânsito mafrense. Também ofereceu apoio ao projeto de lei que cria o programa de acolhimento da mulher e seus dependentes, vítimas de violência doméstica. O major tem a intenção, em parceria com os vereadores, de implantar o programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

“Não é somente um problema de polícia. É uma questão muito maior, uma questão social. Podemos desenvolver o programa em Mafra, com rondas nas casas das mulheres vítimas de violência doméstica e outras ações” – explicou major Marcelo.

Outra boa notícia foi a Patrulha Rural que foi reativada recentemente. Desde dezembro, a Gemfa estava lutando para reativar o programa. O poder executivo municipal sinalizou a compra de duas viaturas para atender as localidades do interior. Segundo o comandante, a Gemfa disponibilizou o Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e o Canil para realizarem as rondas e atender a comunidade rural. Além disso, o major Marcelo enfatizou que Mafra tem DNA rural e é necessário atender todos os cidadãos de forma.