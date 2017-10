Polícia Militar implanta “Rede de Vizinhos” na Vila Ivete

Na noite desta quarta-feira (18), o Gemfa (Guarnição Especial de Mafra) promoveu na EEB Tenente Ary Rauen o lançamento da primeira célula de Rede de Vizinhos da Vila Ivete. A Rede de Vizinhos é um projeto institucionalizado pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC a fim de combater o aumento dos furtos na localidade de sua atuação.

Além de melhorar a relação de proximidade entre a PM e a comunidade a Rede tem como objetivo principal a prevenção de crimes contra o patrimônio, onde a população auxilia as forças de segurança a coibirem a ação de marginais. Cada residência atendida pelo projeto, recebe uma placa indicativa de participação no programa. A placa auxilia a garantir um reforço de segurança no ambiente, pois mostra que aquele local é monitorado, inibindo o infrator no caso dos chamados “crimes de oportunidade”.

Os moradores da Vila Ivete que não puderam comparecer na reunião de lançamento e tem interesse em participar do projeto podem retira a ficha cadastral na Mercearia do Piu, na EEB Tenente Ary Rauen ou diretamente com o cabo PM Claudio.

Com instalação da Rede de Vizinho na Vila Ivete, Mafra passa a contar com dois bairros com o projeto ativo. Em maio deste ano a Rede foi implantada na Vila Nova e conta com grande participação popular.

REDE DE VIZINHOS

O programa é uma estratégia de policiamento pautada na filosofia de polícia comunitária, em que uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar reúne vizinhos de uma determinada localidade em cooperação. Aumentando a vigilância natural, a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública.