Policiais da Guarnição Especial de Mafra salvam a vida de recém-nascida

Parecia um início de noite tranquila de serviço para os Soldados Rodrigo e Diego da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa), porém quando realizavam uma patrulha preventiva pela Rua Marechal Floriano na tarde de ontem, por volta das 18h30, um homem desesperado abordou a viatura dizendo que sua filha recém-nascida de 11 dias estava afogada e não respirava, informando que não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros.

Imediatamente a guarnição deslocou até a residência da família no bairro Faxinal, e na chegada perceberam várias pessoas desesperadas e a mãe com a criança no colo, a qual estava desmaiada e com a coloração da pele roxa.

Os policiais militares iniciaram os procedimentos para desobstruir as vias aéreas da recém-nascida, a qual expeliu pela boca um líquido mucoso e começou a respirar enquanto chorava. Porém, logo em seguida voltou a parar de respirar e desmaiar, onde os policiais iniciaram o procedimento de respiração boca a boca, retomando a respiração da criança, a qual de pronto foi entregue ao Corpo de Bombeiros que chegaram ao local.

As guarnições da Polícia Militar ainda deram o suporte para o rápido deslocamento da ambulância até o pronto atendimento do hospital, onde foram interrompidas várias vias, sendo necessário, inclusive, que as viaturas trafegarem na contramão de direção. O Soldado Rodrigo declarou mais tarde que foi uma das situações mais críticas que já atendeu, e espera nunca mais passar por isso, pois ter em seus braços uma recém-nascida praticamente morta, não foi fácil.

Tudo teve um final feliz graças ao empenho, técnica e comprometimento da equipe da Guarnição Especial de Mafra. A criança recebeu os cuidados médicos no pronto atendimento do Hospital São Vicente de Paulo e no momento passa bem com a família.

Nesta sexta-feira os soldados Rodrigo e Diego visitaram o bebê e sua família. “Foi muita emoção ver o bebezinho dormindo tranquilamente no aconchego dos braços de sua mãe”, comentou o soldado Rodrigo.

* Com informações da Guarnição Especial de Mafra.