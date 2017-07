Policiais Militares e Bombeiros recebem moção na Câmara de Mafra

Os policiais militares receberam moção de aplausos por terem salvado a vida de uma recém-nascida no final de dezembro de 1916. Já os Bombeiros, por terem realizado um parto durante a enchente deste ano em Rio do Sul

A noite de terça-feira, 27, foi marcada pela entrega da Moção de Aplausos aos policiais militares que salvaram a vida de uma recém-nascida no final de dezembro de 2016. Para valorizar a ação, os vereadores concederam a homenagem aos soldados Rodrigo Eduardo Rukel e Diego de Lima e também a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) pelos serviços prestados à população mafrense.

O subcomandante da Gemfa, major Silvano Sasinski, usou a tribuna para agradecer a honraria. Major Sasinski destacou que muitas vidas são salvas e passam despercebidas pela população, mas enfatizou que a família e a recém-nascida jamais esquecerão dessa ocorrência que podia ter sido fatal.

RELEMBRE A HISTÓRIA

No dia 29 de dezembro de 2016, os soldados Rodrigo Eduardo Rukel e Diego de Lima faziam patrulha preventiva na rua Marechal Floriano, quando um homem abordou os policias dizendo que sua filha recém-nascida estava afogada e não respirava. Também informou que não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros. A guarnição deslocou até a casa da família, no bairro Faxinal, e iniciaram os procedimentos para desobstruir as vias aéreas da criança. A menina expeliu pela boca um líquido mucoso e começou a respirar, em seguida, parou novamente de respirar e desmaiou. Para salvar a Isabela Vitória, os policiais iniciaram o procedimento de respiração boca a boca, com isso retomando a respiração da criança que foi entregue aos socorristas do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local.

MOÇÃO AOS BOMBEIROS

Na mesma sessão, também ocorreu a entrega das moções de aplausos aos bombeiros militares que realizaram um parto durante a enchente deste ano em Rio do Sul. A história da equipe ganhou repercussão nacional e os vereadores mafrenses concederam essa homenagem pelo empenho dos soldados em salvar vidas. Também foi homenageado o 9º Batalhão de Bombeiros Militar que compõe as cidades da região que trabalharam na Força-tarefa em Rio do Sul.

O subcomandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente Nauro Muck, usou a tribuna para agradecer a homenagem. Segundo o tenente, depois das enchentes de 2008 que atingiram Santa Catarina e, principalmente, o Vale do Itajaí, o Corpo de Bombeiros Militar organizou a força-tarefa que é composta pelos 14 batalhões e os bombeiros das regiões não afetadas se deslocam para os lugares que precisam de apoio. “A elite de nossa tropa, aqueles que podem fazer o trabalho que outros bombeiros têm dificuldades”, enfatizou.

Assim foi formada a equipe composta dos soldados Diego Alexandre Barbosa, Allan Geovani de Moraes, que são mafrenses e trabalham em Rio Negrinho/SC. E também pelo soldado Evandro Carlin que também é natural de Mafra/SC, mas trabalha em São Bento do Sul com o soldado Luiz Fuck, que é natural de Santa Cecília. Com auxilio do bombeiro comunitário Leonardo Graciano que é natural e atua em Rio do Sul.

RELEMBRE A HISTÓRIA

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado às 18h, pois a grávida Agnes Klann, 23 anos, entrou em trabalho de parto e estava em uma área isolada pela enchente. Para chegar à casa da Agnes, os bombeiros tiveram que atravessar diversas áreas alagadas e um rio que estava cerca de 10 metros acima do nível normal. Ainda tiveram que andar por 40 minutos com a grávida para tentar chegar ao barco, mas o parto ocorreu no local. A equipe procurou um lugar plano para finalizar o parto, e um dos membros chegou a se deitar no chão para servir de colchão e evitar a contaminação dos pacientes. Para finalizar a ocorrência, os bombeiros tiveram que atravessar o rio mais uma vez em meio à noite. Como o nível das águas subiu muito nas últimas horas o retorno teve que ser feito somente com a embarcação e a viatura ficou ilhada em meio à enchente.

O menino nasceu com 3,550 kg e 49 cm por volta das 22h no bairro Sumaré, interior de Rio do Sul e foi entregue a unidade do SAMU em seguida levados para o hospital.