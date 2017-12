Policlínica municipal oferece orientações sobre planejamento familiar à comunidade mafrense

A Policlínica Municipal/SUS, dentre todas as suas atribuições em saúde, oferece também orientações à comunidade sobre planejamento familiar, por meio de reuniões mensais. A assistente social da Secretaria de Saúde, Ariane Woehl, explica que este serviço visa o planejamento da vida sexual e reprodutiva do casal, possibilitando a eles o acesso às informações e a escolha dos métodos contraceptivos. “Assim, os interessados podem decidir sobre ter ou não ter filhos e quando tê-los, de acordo com sua orientação reprodutiva e sexual”, pontuou Ariane.

ATIVIDADES

A atuação dos profissionais de saúde na assistência à anticoncepção envolve três tipos de atividades promovidas pela equipe multidisciplinar da Policlínica Municipal: educativas, de aconselhamento e atividades clínicas individuais – serviço social e enfermagem. Essas atividades são desenvolvidas de forma integrada, em parceria com Atenção Básica, abrangendo todos os aspectos da saúde integral da mulher e do homem.

ASSISTÊNCIA À ANTICONCEPÇÃO

No SUS são oferecidos os métodos e técnicas de concepção e contracepção. Talita C. A. Schmidt, enfermeira do Núcleo Materno Infantil, explicou que a escolha de um método anticoncepcional depende de vários fatores, como história pessoal (idade, frequência das relações sexuais, paridade, aleitamento); condições clínicas que possam contraindicar algum método; vulnerabilidade a infecções de transmissão sexual; acesso ao método; intenções reprodutivas e condições de diálogo com o(a) parceiro(a), além de questões culturais e mitos sobre a anticoncepção.

PARTICIPE DAS REUNIÕES

Todas as pessoas que tem interesse em conhecer e optar por um dos métodos de anticoncepção disponíveis na Rede Pública de Saúde estão convidadas a participar. No grupo de Planejamento Familiar são repassadas informações sobre concepção e anticoncepção, além de prevenção a ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e disponibilização de métodos contraceptivos.

Métodos de Anticoncepção disponíveis na Rede Pública de Saúde

– Preservativo masculino e preservativo feminino

– Contraceptivo hormonal oral

– Contraceptivo hormonal injetável

– Anticoncepção de emergência

– DIU (Dispositivo Intrauterino)

– Anticoncepção Cirúrgica (laqueadura e vasectomia).

Para utilização de quaisquer métodos, recomenda-se a orientação de um profissional da saúde.

Mais informações podem ser obtidas nas Unidades Básicas de Saúde ou pelos telefones: 3641-5200 e 3641-5209.